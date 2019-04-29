Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификацииРусская Планета 05:22

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса. После этого будет дано заключение, достаточно ли безопасна система, чтобы обеспечивать непредвзятость голосования, пишет «Интерфакс».
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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов шоу «Голос.Дети»

Ведомостивчера в 17:55

Голосование на шоу «Голос.Дети» проверят на предмет накрутки и ботов

Интерфакс02:46

Эксперт заподозрил накрутку голосов с поддельных номеров на «Голос. Дети»

РИА Новости10:31

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Российская газета04:25

Раскрутить накрутку. Как можно проверить возможную фальсификацию итогов «Голоса» на Первом канале

Телеканал 360°10:18

В Group-IB назвали срок завершения проверки итогов шоу «Голос. Дети»

RT на русском11:10

Партнер Интерпола проверит результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

ТАСС03:10
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Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Обновлено в 03:24
Авто

Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы

Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор.
Обновлено в 15:30
Технологии

ЦНИИмаш проанализирует безопасность частного космодрома под Нижним Новгородом

ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) проанализирует аванпроект первого частного космодрома, который планируют построить в Нижегородской области.
Обновлено в 20:41
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Футбол

Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»

Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Общество

Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено в 21:08
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия

При столкновении грузовика и автобуса под Орлом пострадал 21 человек

Обновлено в 20:48
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Шоу-бизнес

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Технологии

«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве

Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 07:36
Общество

Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах

Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Обновлено в 16:55
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Общество

Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Участник теракта в Пятигорске осужден на 15 лет

Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд вынес приговор в отношении отца полковника Захарченко

Обновлено в 05:29
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Авто

Toyota построила собственный «Нюрбургринг»

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
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