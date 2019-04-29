Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификацииРусская Планета 05:22
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса. После этого будет дано заключение, достаточно ли безопасна система, чтобы обеспечивать непредвзятость голосования, пишет «Интерфакс».
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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