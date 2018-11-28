Финансы

Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях
Finam.Ru
вчера в 10:19

Котировки "Газпрома" прибавили 6,55%, поднявшись до 164,3 рубля. В 17:40 мск Мосбиржа изменила значения верхних границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги GAZP.
Finam.Ruвчера в 10:19

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О серьезным укреплении рубля можно забыть после объявления ЦБ о намерении начать покупку валюты

ПРАЙМ01:55

Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела

РБКвчера в 13:20

Рынок акций РФ превысил 2380п по индексу МосБиржи за счет ралли Газпрома и Норникеля

Финмаркетвчера в 11:25

Инвесторы спешат купить «Газпром» и «Систему»

Finam.Ruвчера в 12:12

Вечерний обзор рынка акций 28.11.2018. Российский рынок разогнали обещания щедрых дивидендов

Глас Народавчера в 11:21
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Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 03:30
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте биржевых торгов

Российский рубль растет на торгах Московской биржи. Отечественная валюта довольно существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 03:25
Финансы

Акции «Газпрома» выросли после заявления об увеличении дивидендов

Акции «Газпрома» выросли после заявления об увеличении дивидендов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы

Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов

Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ

В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы

EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%

Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:49
Финансы

ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 01:10
Финансы

Аппетит к риску вернулся на крипторынок

Под впечатлением от состава участников конференции Consensus в Нью-Йорке и в надежде на приход институциональных инвесторов покупатели вновь главенствовали в среду: Причем число коротких позиций в BTCUSD на Bitfinex остается высоким, что говорит о ином характере роста.
Обновлено в 02:10
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост

В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено вчера в 06:27
Финансы

Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля

На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

На 2,1 млрд рублей проживет 2018 год Искитимский район

Расходы тоже предлагается увеличить на 1,3 млн рублей. В итоге расходная часть вырастет до показателя 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
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Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%

Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
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