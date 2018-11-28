Финансы

Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела
РБК
13:20

Среду, 28 ноября, российские фондовые индексы завершили заметным подъемом.
РБК13:20

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Итоги дня: «Газпром» помог фондовым индексам вырасти, нефть подешевела

РБК13:20

Инвесторы спешат купить «Газпром» и «Систему»

Finam.Ru12:12

Рынок акций РФ превысил 2380п по индексу МосБиржи за счет ралли Газпрома и Норникеля

Финмаркет11:25

Вечерний обзор рынка акций 28.11.2018. Российский рынок разогнали обещания щедрых дивидендов

Глас Народа11:21
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Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено в 11:04
Финансы

Глава Минфина оценил зависимость рубля от цен на нефть

Курс рубля «уже практически не зависит» от динамики цен на нефть, убеждён министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 12:28
Финансы

Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире

Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 10:27
Финансы

Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы

Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний

В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы

Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое

Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы

Керченская история еще получит свое продолжение

Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы

На Кубани в следующем году бюджетникам повысят зарплату

Напомним, на Кубани с 2019 года проиндексируют ряд социальных выплат.
Обновлено в 09:39
Финансы

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы

Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»

Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
Финансы

Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму

Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено в 02:28
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 10:28
Финансы

Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд

Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено в 13:20
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Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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