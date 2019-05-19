Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителемИзвестия 12:27

Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального кoнкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией было опубликoвано на видеохостинге YouTube в 2017 году, сообщает «Газета.ру».

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Кино Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.

Армия и оружие Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Музыка «Отава Ё» отметит 16-летие Задуманная как сайд-проект известных в российских фолк-роковых кругах ансамблей "Rееlrоаdъ" и "Сказы Леса", петербургская группа "Отава Ё" выросла с тех пор в совершенно самостоятельную и довольно значительную творческую единицу, чьи концерты проходят по всему миру, а видео - собирают миллионы просмотров на YouTube.

Экономика РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.

Политика Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Шоу-бизнес «Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Политика СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Хоккей Тарасенко повторил достижение Гретцки Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".

Общество Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.

Политика СБ ООН экстренно обсудит принятие на Украине закона о языке В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Футбол Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции Лучшим игроком чемпионата Франции-2018/19 признан форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Такое решение принял профсоюз футболистов Франции.

Происшествия На КАД произошла смертельная авария Днем 19 мая в районе Ковалево на КАД произошло ДТП с участием легковушки и «Газели», сообщают очевидцы в соцсетях.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Происшествия На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).

Политика Инна Щеглова стала министром труда и соцзащиты населения Забайкалья Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов назначил бывшего замминистра Инну Щеглову руководителем министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, об этом Осипов сообщил 20 мая во время оперативного совещания правительства.

Хоккей Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.