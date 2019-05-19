Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителемИзвестия 12:27

Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального кoнкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией было опубликoвано на видеохостинге YouTube в 2017 году, сообщает «Газета.ру».
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Итоги «Евровидения» под вопросом из-за песни победителя

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