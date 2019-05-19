Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителемИзвестия 12:27

Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального кoнкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией было опубликoвано на видеохостинге YouTube в 2017 году, сообщает «Газета.ру».

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Политика Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Футбол Сборная Нидерландов стала победителем юношеского Евро-2019 В финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу (U-17) сборная Нидерландов обыграла итальянцев.

Политика Экс-замглавы администрации Януковича намерен посадить Порошенко Место уходящего президента Украины Петра Порошенко на скамье подсудимых, считает бывший замглавы администрации экс-главы государства Виктора Януковича Андрей Портнов.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Гаджеты Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.

Футбол Ростов — Зенит 1:0 "Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Политика Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.

Футбол Краснодар-2 — Армавир 0:0 «Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Армия и оружие Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.