Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителемИзвестия 12:27

Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального кoнкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией было опубликoвано на видеохостинге YouTube в 2017 году, сообщает «Газета.ру».

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

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