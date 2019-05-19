Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителемГазета.Ru 11:19

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса. Стоит отметить, что самое главное правило "Евровидения" - представление новой песни. Однако Лоуренс выступил с песней, которую уже исполнял до этого в 2017 году.

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

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