Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителемГазета.Ru 11:19
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса. Стоит отметить, что самое главное правило "Евровидения" - представление новой песни. Однако Лоуренс выступил с песней, которую уже исполнял до этого в 2017 году.
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