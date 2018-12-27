Энергетика
Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов. Об этом он написал в статье для "Экономической правды".
РИА Новостивчера в 23:33
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Итоги-2018. У «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» остается год на переговоры о новом контракте
Ведомости27 декабря в 15:43
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
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Частный вертолет разбился в Бурятии
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Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
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Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
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Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.
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Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
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Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента
Сербы вышли на многотысячную акцию протеста в Белграде против президента страны Александра Вучича и правящей партии.
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Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
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AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
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Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено вчера в 08:02
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Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
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Трамп оценил историю о «сговоре» с Россией
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории политики Соединённых Штатов.
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Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
Обновлено в 00:46
Хоккей
Путин участвует в хоккейном матче на Красной площади
Ночная хоккейная лига была организована в 2011 году. Ее цель - привлечь как можно больше людей к спорту.
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт
РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда
С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения.
Обновлено вчера в 10:14
Единоборства
Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля Джон Джонсон нокаутировал шведа Александра Густафссона на турнире UFC232 и стал обладателем чемпионского пояса организации в полутяжелом весе, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.
Обновлено в 01:17
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено 28 декабря в 13:53
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому»
Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В ДНР рассказали о нарушениях «новогоднего» перемирия со стороны ВСУ
Обновлено в 02:03
Спорт
Биатлонист Шипулин провел свою последнюю гонку
Обновлено вчера в 14:59
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Финансы
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Подмосковье потребителям дали газ после пожара на трубопроводе
В Серпуховском районе Московской области восстановили газоснабжение, нарушенное возгоранием на трубопроводе.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
В России начались десятидневные новогодние каникулы
Как сообщалось, самыми популярными направлениями у организованных российских туристов на новогодние каникулы стали туры по России, в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 02:31
Происшествия
У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа
У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" Доркас Касинде в ходе церемонии награждения загорелся парик.
Обновлено вчера в 20:45
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC
Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
СМИ узнали об испытании в КНДР телеметрического оборудования для ракет
Обновлено в 01:40