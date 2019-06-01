Итальянский банк пожаловался на краснодарских судейКавказский узел 20:51

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

с чего всё началось

Итальянский банк Intesa пожаловался в Верховный суд и СКР на предвзятость краснодарских судей. Такая ситуация вынуждает банк поднимать ставки по кредитам, заявила финансовая организация.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Культура НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии Рассказывая о проектах, которые уже несколько лет успешно реализуются благодаря президентским грантам, корреспондент в материале упомянул и бурятскую разработку по развитию лекарственного растениеводства.

Политика МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.

Происшествия В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Политика Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по «сделке века» Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей «В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.

Происшествия Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Футбол На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом На домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.

Происшествия В Находке пропала семилетняя девочка Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Происшествия В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.

Армия и оружие Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет Специалисты рассчитывают завершить восстановление Великой мечети сирийского города Алеппо за следующие восемь лет, сообщил журналистам руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар, занимавшийся воссозданием мечети еще до боевых действий.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общество Выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку Знания по русскому языку сегодня проверят более 9 тысяч школьников.

Политика Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17 Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.

Политика WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.