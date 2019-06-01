Экономика
Итальянский банк пожаловался на краснодарских судейКавказский узел вчера в 20:51
Итальянский банк Intesa пожаловался в Верховный суд и СКР на предвзятость краснодарских судей. Такая ситуация вынуждает банк поднимать ставки по кредитам, заявила финансовая организация.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.РБК01 июня в 02:01
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Итальянский банк пожаловался на краснодарских судей, обвинив их в предвзятости
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Банк «Интеза» вслед за автоконцернами пожаловался на суды Краснодара
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