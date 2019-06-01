Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судейBFM.ru вчера в 12:39

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

с чего всё началось

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей. В банке усмотрели признаки необъективности и предвзятости судей в ходе разбирательств с недобросовестными контрагентами.

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