Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судейBFM.ru вчера в 12:39

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей. В банке усмотрели признаки необъективности и предвзятости судей в ходе разбирательств с недобросовестными контрагентами.
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с чего всё началось

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
РБКвчера в 02:01

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Итальянский банк пожаловался на краснодарских судей, обвинив их в предвзятости

КП - Кубань02:49

А судьи что? Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на судей Краснодара

BFM.ru06:43

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

РБКвчера в 02:01

Итальянские кредиторы крупного российского бизнеса вслед за автоконцернами жалуются на краснодарские суды

Фонтанка.Рувчера в 05:20

Итальянский банк вслед за автоконцернами пожаловался на краснодарских судей

Дождьвчера в 06:54

Итальянский банк вслед за автоконцернами пожаловался на краснодарские суды

Полит.рувчера в 03:34

Банк «Интеза» вслед за автоконцернами пожаловался на суды Краснодара

Кубанские новостивчера в 08:21
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Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

На украинском этно-рок-фестивале Kozak FEST погиб один человек, еще двое пострадали.
Обновлено в 06:22
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руис выиграл чемпионский бой у Энтони Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис выиграл бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBA Super, IBF и WBO, отобрав все эти звания у британца Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

«Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга

Конференция санкт-петербургского отделения партии "Справедливая Россия" приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты

Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Технологии

Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей

Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Политика

В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
Обновлено в 07:30
Экономика

Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla

Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 05:49
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено в 03:36
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Общество

Владимир Зеленский показал сына

В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Политика

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

Обновлено в 07:21
Происшествия

Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области

Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Экономика

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено 31 мая в 04:36
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
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