Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судейBFM.ru вчера в 12:39
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей. В банке усмотрели признаки необъективности и предвзятости судей в ходе разбирательств с недобросовестными контрагентами.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.РБКвчера в 02:01
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Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
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