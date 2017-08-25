Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судейBFM.ru 12:39

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей. В банке усмотрели признаки необъективности и предвзятости судей в ходе разбирательств с недобросовестными контрагентами.
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с чего всё началось

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб. Итальянская поддержка Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России.
РБК02:01

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Итальянский банк пожаловался Следственному комитету на предвзятость судей Краснодарского края

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Lenta.ru09:24

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BFM.ru12:39

Итальянский банк пожаловался на предвзятость и необъективность краснодарских судов

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Итальянские кредиторы крупного российского бизнеса вслед за автоконцернами жалуются на краснодарские суды

Фонтанка.Ру05:20

Итальянский банк вслед за автоконцернами пожаловался на краснодарских судей

Дождь06:54

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

РБК02:01
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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Экономика

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Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
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Происшествия

При землетрясениях в Албании пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер.
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

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Анна Седокова посетила онкологический центр в День защиты детей

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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

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В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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