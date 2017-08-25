Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судейBFM.ru 12:39

Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб. Итальянская поддержка Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России.

с чего всё началось

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей. В банке усмотрели признаки необъективности и предвзятости судей в ходе разбирательств с недобросовестными контрагентами.

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

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