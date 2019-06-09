Футбол
Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и КипраРИА Новости 03:00
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча группы I пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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