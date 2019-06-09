Футбол

Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и КипраРИА Новости 03:00

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча группы I пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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Матч Россия — Кипр обслужит итальянская бригада арбитров

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Матч Россия — Кипр обслужит итальянская бригада судей

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Итальянская бригада судей обслужит матч между сборными России и Кипра

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Ди Белло обслужит матч Россия - Кипр

Спорт-Экспресс02:16

Матч отбора ЧЕ-2020 между сборными России и Кипра рассудит итальянский арбитр Ди Белло

ТАСС02:11

Итальянская бригада судей обслужит матч между сборными России и Кипра

Матч ТВ02:28
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