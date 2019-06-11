Экономика
Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ вчера в 05:06
Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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Петербургский завод Siemens сможет заработать еще 5 млрд рублей на ветряках для итальянской Enel
Фонтанка.Рувчера в 11:08
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Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
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