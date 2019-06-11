Экономика

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ 05:06

Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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Доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1%

Ведомости14:03

Петербургский завод Siemens сможет заработать еще 5 млрд рублей на ветряках для итальянской Enel

Фонтанка.Ру11:08

Зеленая энергия вместо казино

Независимая газетавчера в 09:56

«Энел Россия» построит ветропарк в Ставропольском крае за 90 млн евро

ПРАЙМ10:35

«Фортум», «Энел Россия» и «ЕвроСибЭнерго» выиграли конкурс на проекты ВИЭ в 2022-24 годах

Finam.Ru11:11

Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квоты

Коммерсантъ05:06

Проекты «Фортума» и структуры En+ победили на конкурсе «зеленой» энергетики

РИА Новости11:55
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Экстрасенс Елена Голунова рассказала о свадебном путешествии

Обновлено в 15:11
Общество

Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Обновлено 09 июня в 04:34
Общество

В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Футбол

Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов

В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Игры

Opera выпустила браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено в 07:00
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
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