Экономика
Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ 05:06
Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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Общество
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
Обновлено 09 июня в 04:34
Общество
В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны
В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Обновлено в 07:00
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов
Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27