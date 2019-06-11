Экономика
Итальянская компания забрала остатки «зеленой» квотыКоммерсантъ 05:06
Компания пошла на максимальное для себя снижение CAPEX, чтобы гарантировать загрузку своему технологическому партнеру в РФ — Siemens Gamesa. В солнечной генерации последние из оставшихся по квоте 6 МВт забрал финский Fortum.
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«Энел Россия» построит в России еще один ветропарк на 71,25 МВт
Будущее России. Национальные проекты10:35
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Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта расстался с молодой женой
Андрей Ургант расстался со своей женой Еленой Романовой. Долгое время об их отношениях не было известно.
Обновлено в 09:56
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Культура
Названы лучшие сериалы начала года
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки республики — им стал депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Владислав Бухарев.
Обновлено в 09:22
Общество
Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт
Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.
Обновлено в 09:40
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД
Указом президента РФ Владимира Путина 18 сотрудников органов внутренних дел России получили звания генерал-майора, еще два генерала получили повышения, соответствующий указ опубликован во вторник.
Обновлено в 10:55
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 06:59
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Обновлено в 11:49
Политика
Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость
Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Здоровье
Правительство Тверской области обсудит реализацию проекта «Демография»
Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области будет рассмотрена 11 июня на заседании регионального Правительства, которое проведет губернатор Игорь Руденя.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Финансы
ЦБ вводит меры против «пузыря» на рынке потребкредитов
Сообщается, что в регулирование будет введен показатель долговой нагрузки (ПДН), также будут установлены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).
Обновлено в 10:38
Экономика
TCS Group Тинькова не будет платить дивиденды до конца года
Владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group – приостановит выплату дивидендов до конца этого года, сообщила компания.
Обновлено в 09:31
Авто
Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Спорт
Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Минобороны купит сотню «Ночных охотников»
До 2027 года Минобороны России приобретет 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".
Обновлено в 05:22
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Происшествия
Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции
Обновлено в 11:12
Общество
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27