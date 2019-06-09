Итальянская бригада судей обслужит матч между сборными России и КипраМатч ТВ 02:28

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра. В роли его ассистентов выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери — Маурицио Мариани.

Итальянская бригада судей обслужит матч между сборными России и Кипра

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