Футбол
Итальянская Серия А представила новый логотипЧемпионат вчера в 12:35
Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза. Под ней прописано название турнира и спонсора чемпионата Италии — TIM (Telecom Italia Mobile).
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Политика
Погиб известный российский журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Космос
Спутники ГЛОНАСС оснастят водородными часами
Новые космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс-К2" оснастят высокоточными водородными часами, сказано в Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, пишет РИА "Новости".
Обновлено 08 мая в 18:19
Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Политика
Трамп не стал называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и что хочет наладить отношения с Россией и с Китаем.
Обновлено в 01:31
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В России посчитали число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 75495 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил Минтруд.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
Обновлено в 01:30
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Синоптики регистрируют на Урале новые погодные аномалии
Как спастись от жары Известно, что аномалии всегда оказывают серьезное влияние на здоровье человека.
Обновлено в 01:14
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Общество
Рассказываем, где можно найти информацию о родственнике-участнике войны: список сайтов
Традиционно по улицам городов пройдут тысячи людей с фотографиями участников войны в рамках акции «Бессмертный полк».
Обновлено 08 мая в 05:34