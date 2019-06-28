Футбол

Итальянская «Рома» купила футболиста «Уфы»Pravda.Ru 11:30

Итальянская "Рома" подписала защитника "Уфы" Йонуца Неделчару. За румынского футболиста римляне заплатили 4 млн евро, сообщает "Чемпионат". Неделчару - воспитанник "Динамо" из Бухареста.
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«Уфа» опровергла переход Неделчару в «Рому»

Спорт БИЗНЕС Online10:55

«Рома» купила Неделчару у «Уфы»

Советский спорт07:34

«Уфа» не подтвердила информацию о переходе Неделчару в «Рому»

Спорт-Экспресс08:48

Защитник «Уфы» переезжает в «Рому»

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Гендиректор «Уфы»: «Информация о переходе Неделчару в „Рому“ не соответствует действительности»

Sport24.ru07:32

СМИ: Игрок «Уфы» перешел в «Рому»

Матч ТВ07:47

«Рома» приобрела защитника «Уфы» Неделчару

Чемпионат06:57
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Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
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Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
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Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Космос

NASA отправит октокоптер для поиска жизни на Титане

В 2026 году NASA отправит на Титан октокоптер Dragonfly, целью которого станет поиск следов внеземного синтеза биополимеров.
Обновлено в 08:45
Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Общество

В Петербурге вандалы соскоблили позолоту на Банковском мосту

На прошлой неделе, 19 июня, в Петербурге торжественно открыли обновленный Банковский мост.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

ВСУ оставили свою позицию под Горловкой

Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Авто

Porsche показал дизайн первого электрокара

Немецкий автопроизводитель опубликовал рендерные изображения Porsche Taycan, модель станет первым автомобилем в линейке бренда с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 08:15
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной

Артист объяснил отсутствие штампа в паспорте желанием гражданской жены. По его словам, Ирина сама не рвется оформлять брак.
Обновлено в 13:38
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой

Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

Обновлено в 12:10
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