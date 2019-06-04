Футбол
Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»Газета.Ru 01:41
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может попробовать себя в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, в 33-летнем португальце заинтересована "Парма".
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