Футбол

Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»Газета.Ru 01:41

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может попробовать себя в чемпионате Италии. Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, в 33-летнем португальце заинтересована "Парма".
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