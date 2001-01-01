Футбол
Итальянец Рокки рассудит «МЮ» и «Барселону» на «Олд Траффорд»Матч ТВ 08 апреля в 05:24
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» и «Аякс» — «Ювентус». Поединок на «Олд Траффорд» доверили итальянской бригаде судей во главе с Джанлукой Рокки.
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