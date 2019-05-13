Футбол
Итальянец Рокки рассудит «Челси» и «Арсенал» в финале Лиги ЕвропыRT на русском 08:29
Итальянский арбитр Джанлука Рокки назначен главным арбитром финального матча футбольной Лиги Европы, в котором сыграют английские «Челси» и «Арсенал». Об этом сообщается в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помогать ему будет бригада, составленная из его соотечественников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Москве столкнулись легковушка и броневик
"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.
Обновлено в 02:00
Космос
Глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли
Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / ©Blue Origin Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Школьник распылил раздражающий газ в школе на Украине
Украинский школьник распылил раздражающий газ в туалете учебного заведения в Житомирской области.
Обновлено в 09:09
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Политика
В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву
Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки
По данным народной милиции ДНР, минувшей ночью пять бригад ВСУ обстреляли территорию ДНР.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Политика
Украина заявила о неполноценности выданных в Донбассе российских паспортов
Украинская разведка сообщила, что выданные по упрощенной процедуре российские паспорта для жителей Донбасса будут иметь отметку об «ограниченных возможностях».
Обновлено в 08:19
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Политика
Расследование против Порошенко начали на Украине
Было начато досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности.
Обновлено в 05:13
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика
Генерал назвал SSJ-100 прекрасным
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России, генерал-полковник Виктор Бондарев назвал прекрасной модель самолёта Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика
В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил журналистам, что в ближайшее время избранного президента Украины Владимира Зеленского ждет два основных вызова.
Обновлено в 08:53
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером
Некоторое время в СМИ появились данные о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались.
Обновлено в 09:01
Политика
Климкин пригрозил Совету Европы выходом Киева из Минских соглашений
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, передает «Европейская правда».
Обновлено в 08:07