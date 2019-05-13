Футбол

Итальянец Рокки рассудит «Челси» и «Арсенал» в финале Лиги ЕвропыRT на русском 08:29

Итальянский арбитр Джанлука Рокки назначен главным арбитром финального матча футбольной Лиги Европы, в котором сыграют английские «Челси» и «Арсенал». Об этом сообщается в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помогать ему будет бригада, составленная из его соотечественников.
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