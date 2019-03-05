Футбол
Итальянец Рокки обслужит матч «Зенит» – «Вильярреал» в Лиге ЕвропыСоветский спорт 04:46
Лига Европы, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Стало известно, кто обслужит первый матч между Зенитом и Вильярреалом. Как сообщает пресс-служба Зенита, итальянский арбитр Джанлука Рокки будет работать в Санкт-Петербурге. Его помощниками будут Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани.
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