Футбол

Итальянец Рокки обслужит матч «Зенит» – «Вильярреал» в Лиге ЕвропыСоветский спорт 04:46

Зенит — Вильярреал
7 марта
в 12:55
Лига Европы, 1/8 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Стало известно, кто обслужит первый матч между Зенитом и Вильярреалом. Как сообщает пресс-служба Зенита, итальянский арбитр Джанлука Рокки будет работать в Санкт-Петербурге. Его помощниками будут Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Итальянский арбитр Рокки обслужит матч Лиги Европы «Зенит» - «Вильярреал»

РИА Новости04:43

Матч «Зенита» и «Вильярреала» обслужит итальянский арбитр

Петербургский дневник05:08

Итальянцы рассудят «Зенит» и «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru04:46

Итальянец Рокки обслужит матч «Зенит» – «Вильярреал» в Лиге Европы

Советский спорт04:46

Судить «Зенит» и «Вильярреал» будет итальянец Джанлуки Рокки

Piter.tv05:30

Бригада Рокки обслужит матч «Зенит» — «Вильярреал» в Лиге Европы

Матч ТВ04:40

На матч «Зенит» – «Вильярреал» назначены итальянские судьи, на игру «Валенсия» – «Краснодар» – израильские

Sports.ru04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:57
Политика

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

Обновлено в 05:29
Политика

Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах.
Обновлено в 04:49
Общество

В Санкт-Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии по физике, академиком Жоресом Алферовым проходит в Санкт-Петербургском научном центре РАН, в здании, где находился рабочий кабинет ученого.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Активисты бросили на могилу Сталина по гвоздике и были задержаны

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Шойгу рассказал о разработке новых военных спутников‐разведчиков

Работа над новейшими военными космическими аппаратами уже началась.
Обновлено в 05:36
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог».
Обновлено в 05:59
Происшествия

Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено вчера в 15:17
Наука

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после избиения подростка ремнем в Москве

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Москве двойник похитил с чужого счета в банке более 10 млн рублей

В Москве неизвестный похитил с чужого банковского счета более 10 млн рублей, сообщает 5 марта пресс-служба столичного главного управления МВД РФ.
Обновлено в 05:35
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Политика

Кремль отказался считать решенной проблему «китовой тюрьмы»

В Кремле отказались считать закрытой проблему косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:39
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Политика

Командиров обяжут следить за морально-политическим состоянием военных

Согласно тексту проекта закона, командиры будут обязаны в мирное и военное время нести ответственность за морально-психологическое состояние подчиненного личного состава.
Обновлено в 04:52
Общество

В Приморье скончался последний «сталинский сокол»

Во Владивостоке на 97-м году жизни умер последний "сталинский сокол" Приморья, морской летчик, военный журналист и преподаватель Андрей Дудко.
Обновлено в 04:59
Общество

Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян

Обновлено в 05:15
Финансы

Минфин резко увеличит покупки иностранной валюты

Операции по приобретению валюты будут проводиться на открытом рынке с 7 марта по 4 апреля, ежедневно Минфин будет покупать иностранной валюты на 15,5 миллиарда рублей, следует из сообщения.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Два новых катера Росгвардии приступили к охране Крымского моста

Катера БК-16 имеют водоизмещение 20 тонн и способны перевозить более 20 человек.
Обновлено в 05:43
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если её сын станет геем

Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если сын поменяет ориентацию и станет геем.
Обновлено в 01:02
Политика

Песков: значение расследований против Трампа девальвировалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу очередного расследования демократов против американского президента Дональда Трампа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Политика

На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей

На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Политика

Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "как-то повлиять на украинскую сторону" в ситуации с заключением российского журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:30
Общество

В РЖД накажут организаторов корпоратива со стриптизом

Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлука Рокки
Итальянский футбольный судья
Итальянский профессиональный футбольный арбитр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное