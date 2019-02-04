Политика

Италия заблокировала заявление ЕС о признании ГуайдоNews.ru 02:46

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Вето было наложено во время неформальной встречи глав МИДов стран — членов ЕС.
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Эксперт оценил сообщения о блокировке Италией заявления ЕС о признании Гуаидо

RT на русском07:15

СМИ: Италия заблокировала заявление ЕС о признании Хуана Гуайдо

Говорит Москва03:19

Италия наложила вето на решение ЕС признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Коммерсантъ03:02

Италия, по некоторым данным, заблокировала заявление ЕС о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Эхо Москвы03:01

Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо, сообщил источник

РИА Новости02:27

Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуайдо

Газета.Ru04:47

ЕС не смог признать Гуайдо президентом Венесуэлы из-за Италии

Росбалт01 февраля в 13:59
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Медики назвали предварительную причину смерти Децла

Несмотря на проведение экспертизы с целью выяснения причины смерти 35-летнего репера Кирилла Толмацого, известного под псевдонимом Децл, окончательный вердикт вынесен не был.
Обновлено в 03:23
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N

Обновлено вчера в 08:40
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Приложение выпустило версию для IOS, которое позволит пользователям разблокировать мессенджер с помощью Touch ID или Face ID.
Обновлено в 08:08
Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Транспорт

Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Общество

Москвичи смогут QR-кодом оплатить коммунальные услуги

Отмечается, что заплатить за квартиру можно будет, не вводя данные в мобильных приложениях банков, а просто отсканировав телефоном QR-код с единого платежного документа.
Обновлено в 02:29
Экономика

Российские ритейлеры снизили цены на флагманские смартфоны Apple

Крупные российские ритейлеры снизили цены на флагманские смартфоны Apple - iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max - почти на 8%, свидетельствуют данные продавцов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Пациент больницы БСМП №2 заснял и выложил в соцсети запись, на которой местный электрик собирается с них плату за пользование телевизором.
Обновлено в 07:28
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский уволен

«Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Авто

Заказы на автомобиль Aurus начнут принимать с 15 февраля

Российский производитель автомобилей представительского класса ООО "Аурус" продолжает принимать предварительные заказы на автомобили лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.
Обновлено в 01:54
Гаджеты

В Сеть попали характеристики компактного iPhone SE 2

СМИ узнали, что у компактного смартфона iPhone SE 2, преемника iPhone SE, будет однокристальная система Apple A11, 3 ГБ оперативной памяти и одинарная основная камера, пишет издание ixbt.com.
Обновлено в 03:58
Общество

Назван владелец самого популярного в Instagram яйца

Журналисты изданий Buzzfeed News и Mashable вычислили автора популярного аккаунта в Instagram, героем которого является простое яйцо - world_record_egg.
Обновлено в 07:48
Экономика

Правительство выделило на развитие Крыма и Севастополя 310 млрд рублей

На государственную программу по развитию Крымского полуострова на ближайшие три года будет потрачено 310 млрд руб. сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 06:57
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