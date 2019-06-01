Футбол

Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМSportbox.RU 13:31

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Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Единственный мяч во встрече забил Андреа Пинамонти. В следующей стадии турнира итальянцы сыграют с победителем пары Аргентина — Мали.
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