Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМSportbox.RU 13:31

Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Единственный мяч во встрече забил Андреа Пинамонти. В следующей стадии турнира итальянцы сыграют с победителем пары Аргентина — Мали.

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