Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧММатч ТВ 13:31

Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Единственный мяч во встрече забил Андреа Пинамонти. В следующей стадии турнира итальянцы сыграют с победителем пары Аргентина — Мали.

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Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.

Политика МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" по сумме двух матчей победили со счетом 3:2 и остались в РПЛ. Ранее прописку в высшем дивизионе сохранила "Уфа".

Спорт Загитова поиграла в футбол перед прокатом С помощью футбольного мяча спортсменка разминалась перед выступлением в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Шоу-бизнес Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.

Происшествия Против Неймара начали расследование из-за публикации интимных фото Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование из-за публикации нападающим сборной Бразилии Неймаром интимных фото женщины, обвинившей его в изнасиловании.

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Происшествия СМИ назвали причину ДТП с автомобилем испанского футболиста ДТП, в котором погиб испанский футболист Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнувшей покрышки.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Общество Россиян предложили лишить счетчиков тепла Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.

Политика Генсек НАТО подтвердил создание авиабазы в бывшем Сталине НАТО продолжит реализацию программы по строительству военной базы в Албании, 2 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с албанским премьер-министром Эди Рама, сообщает пресс-служба альянса.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

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Единоборства Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.

Армия и оружие Пентагон призвал Белый дом не политизировать ВС США на фоне скандала с эсминцем Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан передал в Белый дом через главу своего аппарата просьбу не политизировать ВС США на фоне скандала вокруг эсминца John S. McCain, пишет в воскресенье агентство Reuters.

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Экономика Эксперты: Россия поможет Венесуэле разработать платежную систему Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, полагают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.