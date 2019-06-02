Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧММатч ТВ 13:31

Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Единственный мяч во встрече забил Андреа Пинамонти. В следующей стадии турнира итальянцы сыграют с победителем пары Аргентина — Мали.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" по сумме двух матчей победили со счетом 3:2 и остались в РПЛ. Ранее прописку в высшем дивизионе сохранила "Уфа".

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Происшествия В Башкирии в ДТП погиб водитель, пострадали шестеро Лоб в лоб столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Один человек погиб, шесть пострадали, среди них двое детей.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Происшествия Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.

Общество Лимонов: Планета нас уже не выносит, а мы всё ждём лучшего будущего О бунте «пипла» против мировых элит, амбициях РПЦ, месте губернаторов в структуре власти, а также о том, что с течением времени обычные люди на планете Земля станут жить намного хуже, в интервью EADaily рассказал писатель, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Политика Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Футбол Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19 Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Авто Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.

Единоборства Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.

Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,42 рубля Официальный курс евро на пятницу вырос на 1,11 копейки - до 72,4229 рубля, курс доллара увеличился на 14,99 копейки - до 65,0583 рубля, следует из данных Банка России.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Общество Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».

Политика Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Спорт Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.