Футбол
Италия вышла в четвертьфинал молодежного ЧММатч ТВ 13:31
Сборная Италии победила сверстников из Польши в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Единственный мяч во встрече забил Андреа Пинамонти. В следующей стадии турнира итальянцы сыграют с победителем пары Аргентина — Мали.
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Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лиге
"Крылья Советов" по сумме двух матчей победили со счетом 3:2 и остались в РПЛ. Ранее прописку в высшем дивизионе сохранила "Уфа".
Обновлено в 11:57
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина
Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Башкирии в ДТП погиб водитель, пострадали шестеро
Лоб в лоб столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Один человек погиб, шесть пострадали, среди них двое детей.
Обновлено в 15:04
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Общество
Лимонов: Планета нас уже не выносит, а мы всё ждём лучшего будущего
О бунте «пипла» против мировых элит, амбициях РПЦ, месте губернаторов в структуре власти, а также о том, что с течением времени обычные люди на планете Земля станут жить намного хуже, в интервью EADaily рассказал писатель, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Обновлено в 10:50
Космос
Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega
Обновлено 31 мая в 00:47
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Политика
Саакашвили мечтает быть Стивом Джобсом для Украины
Обновлено в 15:16
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Футбол
Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19
Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19.
Обновлено в 15:04
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Баскетбол
Дюрант еще может сыграть в финальной серии плей-офф НБА
Обновлено в 16:12
Авто
Тюнеры из E.C.D. построили Defender с открытым верхом
Тюнинг-ателье E.C.D. решило показать свою версию внедорожника Land Rover Defender с открытым верхом.
Обновлено в 10:33
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,42 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос на 1,11 копейки - до 72,4229 рубля, курс доллара увеличился на 14,99 копейки - до 65,0583 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 30 мая в 06:27
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Политика
Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено в 16:56
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Спорт
Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций
Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59