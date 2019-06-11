Футбол

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила ГрециюСпорт-Экспресс 16:44

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2. За армян сыграл Вараздат Ароян из "Урала", а также Арам Айрапетян (экс - "Смена", "Сочи-04", "Кузбасс") и Карлен Мкртчян (экс - "Анжи"). Наконец Финляндия одолела Лихтенштейн 2:0 и занимает второе место в таблице группы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Армения победила Грецию в матче отбора Евро-2020, Италия одержала 4-ю победу подряд

Sport24.ru16:59

Армения в гостях обыграла Грецию, Италия одержала волевую победу над Боснией

Матч ТВ16:56

Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины

Soccer.ru16:40

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

Спорт-Экспресс16:44

Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти

Советский спорт16:41

Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020

Чемпионат16:44

Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины

Газета.Ru16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено в 16:50
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

СК проверит обстоятельства задержания Голунова

Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика

Ассанжа посетили в тюрьме его отец и художник Ай Вэйвэй

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в британской тюрьме, посетили его отец и китайский художник Ай Вэйвэй, сообщает газета Shropshire Star.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.
Обновлено в 02:20
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus

Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Авто

К дилерам в Китае поступил «финальный» Mitsubishi Pajero

Японская автомобильная компания Mitsubishi в ближайшее время начнет продажу финальной версии внедорожника Mitsubishi Pajero на китайском рынке.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Политика

Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова 16 июня

Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено в 12:32
Кино

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отмечает 50-летний юбилей

Актёру Питеру Динклэйджу, сегодня, 11 июня 2019 года исполняется 50 лет.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Политика

Президент Греции распустил парламент

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 7 июля.
Обновлено в 12:59
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Кино

Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".
Обновлено в 11:23
Футбол

Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»

Обновлено в 15:07
Хоккей

Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса»

Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
Обновлено в 13:57
Футбол

Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

Обновлено в 16:53
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное