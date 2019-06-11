Футбол
Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила ГрециюСпорт-Экспресс 16:44
В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2. За армян сыграл Вараздат Ароян из "Урала", а также Арам Айрапетян (экс - "Смена", "Сочи-04", "Кузбасс") и Карлен Мкртчян (экс - "Анжи"). Наконец Финляндия одолела Лихтенштейн 2:0 и занимает второе место в таблице группы.
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