Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила ГрециюСпорт-Экспресс 16:44

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2. За армян сыграл Вараздат Ароян из "Урала", а также Арам Айрапетян (экс - "Смена", "Сочи-04", "Кузбасс") и Карлен Мкртчян (экс - "Анжи"). Наконец Финляндия одолела Лихтенштейн 2:0 и занимает второе место в таблице группы.

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия СК проверит обстоятельства задержания Голунова Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Политика Ассанжа посетили в тюрьме его отец и художник Ай Вэйвэй Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в британской тюрьме, посетили его отец и китайский художник Ай Вэйвэй, сообщает газета Shropshire Star.

Здоровье Врачи выявили неожиданную пользу кофе 30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.

Происшествия Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Гаджеты Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.

Политика Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Происшествия В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Авто К дилерам в Китае поступил «финальный» Mitsubishi Pajero Японская автомобильная компания Mitsubishi в ближайшее время начнет продажу финальной версии внедорожника Mitsubishi Pajero на китайском рынке.

Политика Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.

Политика Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова 16 июня Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года.

Происшествия Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста Руководство сайта "Медуза", где работает Иван Голунов, сразу после заявления МВД о его освобождении выступило с призывом не ходить на завтрашний марш.

Политика Президент Греции распустил парламент Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 7 июля.

Кино Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев» Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".

Хоккей Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса» Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.