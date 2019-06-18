Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.

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