Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.

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Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.

Политика Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.

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Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

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