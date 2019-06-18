Футбол

Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.
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Польша обыграла Италию, одержав вторую победу на молодежном чемпионате Европы

Sport24.ruвчера в 16:53

Евро-2019 (U-21). Италия уступила Польше, Испания победила Бельгию

Sports.ruвчера в 11:25

Италия уступила Польше на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Молодежная сборная Польши обыграла Италию на чемпионате Европы

Матч ТВвчера в 16:54

Сборная Испании вырвала победу над командой Бельгии в матче молодежного ЧЕ

Газета.Ruвчера в 15:43

Италия уступила Польше в матче Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 17:22

Италия U21 – Польша U21: смогут ли поляки преподнести еще один сюрприз?

Все про Спорт ру18 июня в 09:52
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
Политика

Путин выступил против смягчения наказания за оборот наркотиков

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал инициативу о смягчении наказания за хранение и оборот наркотиков.
Обновлено в 08:17
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Политика

Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Экономика

Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд

Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:03
Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено в 07:05
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика

Путин назвал волнующие проблемы россиян

Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главные проблемы, которые волнуют россиян в настоящее время.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено вчера в 20:16
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Экономика

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз

Правительство предлагает увеличить пособие на детей от 1,5 до 3 лет: вместо прежних 50 рублей установить выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе семьям, чей доход окажется ниже установленного уровня.
Обновлено 18 июня в 08:33
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Происшествия

На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело

Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.
Обновлено в 06:02
Политика

Мэром Курска избран Виктор Карамышев

Обновлено в 07:12
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