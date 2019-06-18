Футбол
Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55
На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.
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Польша обыграла Италию, одержав вторую победу на молодежном чемпионате Европы
Sport24.ruвчера в 16:53
Италия U21 – Польша U21: смогут ли поляки преподнести еще один сюрприз?
Все про Спорт ру18 июня в 09:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
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Происшествия
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Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
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Правительство предлагает увеличить пособие на детей от 1,5 до 3 лет: вместо прежних 50 рублей установить выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе семьям, чей доход окажется ниже установленного уровня.
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Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
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