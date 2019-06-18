Футбол
Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55
На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Италия U21 – Польша U21: смогут ли поляки преподнести еще один сюрприз?
Все про Спорт ру18 июня в 09:52
Польша обыграла Италию, одержав вторую победу на молодежном чемпионате Европы
Sport24.ruвчера в 16:53
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум
В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы
Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки
Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Задушил и раздел: жуткое убийство 11-летней девочки совершил 22-летний сосед
В селе Ивановка Одесской области 13 июня бесследно пропала 11-летня девочка.
Обновлено в 08:45
Космос
«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома
Обновлено в 08:55
Общество
Почти 100 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Прикамье
13 выпускников получили максимальный балл по химии, 10 - по математике, 9 - по географии, еще шестеро набрали 100 баллов по литературе и столько же по физике.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Общество
Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России
Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
Во время прямой линии с президентом показали работу с тренажёром УБС Як-130
Особое внимание на себя обратило то, что на тренажёре проходила отработку навыков пилотирования УБС Як-130 курсант-девушка.
Обновлено в 08:49
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Общество
Больше половины жителей России не пойдут в отпуск летом
Менее шести месяцев назад паузу в работе брали 27%. Свыше года в отпуск не уходили 16% опрошенных, а 9% — более пяти лет, передаёт ТАСС.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин вспомнил об офшорах Грудинина
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.
Обновлено в 09:05