Италия уступила Польше на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:55

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик. Польша с шестью очками лидирует в группе А. У Италии три очка и вторая позиция.

Все про Спорт ру

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Политика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Энергетика Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.

Политика Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.

Политика Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.

Футбол «Аякс» продлил контракт с Тен Хагом «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.

Общество Почти 100 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Прикамье 13 выпускников получили максимальный балл по химии, 10 - по математике, 9 - по географии, еще шестеро набрали 100 баллов по литературе и столько же по физике.

Политика Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.

Общество Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Экономика Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Общество Больше половины жителей России не пойдут в отпуск летом Менее шести месяцев назад паузу в работе брали 27%. Свыше года в отпуск не уходили 16% опрошенных, а 9% — более пяти лет, передаёт ТАСС.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.