Италия стартовала с уверенной победы над ФинляндиейREGNUM 17:41

23 марта между национальными сборными Италии и Финляндии на стадионе «Фриули» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 2:0.

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