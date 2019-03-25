Италия разгромила Лихтенштейн при судействе ЛевниковаМатч ТВ 17:37

Сборная Италии на своем поле провела матч с командой Лихтенштейна в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020.

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Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Гаджеты Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Здоровье В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Происшествия Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Здоровье Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Футбол «Барселона» отказалась от покупки Гризманна Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".

Транспорт Вынудили поменять автобусы, а теперь выгоняют? Транспортники, которые исправно выполнили требования бывшего мэра Слепцова, заявляют, что готовы и дальше идти на встречу пожеланиям властей, касающимся совершенствования транспортного обслуживания.

Авто Легковушки Ford могут покинуть российский рынок Американский автопроизводитель Ford рассматривает варианты сокращения производства на территории России.

Происшествия Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Политика Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.

Интернет Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.

Футбол Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Экономика Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.