Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе ЛевниковаМатч ТВ 17:37

Сборная Италии на своем поле провела матч с командой Лихтенштейна в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020.
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Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020

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Италия – Лихтенштейн: будут ли итальянцы стремиться к разгрому?

Все про Спорт рувчера в 07:58
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
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В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
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Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ

Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
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Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

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Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

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Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
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Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
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«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".
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Вынудили поменять автобусы, а теперь выгоняют?

Транспортники, которые исправно выполнили требования бывшего мэра Слепцова, заявляют, что готовы и дальше идти на встречу пожеланиям властей, касающимся совершенствования транспортного обслуживания.
Обновлено в 07:18
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Легковушки Ford могут покинуть российский рынок

Американский автопроизводитель Ford рассматривает варианты сокращения производства на территории России.
Обновлено в 05:32
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Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве

Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
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Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
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«Реал» продаст Гарета Бэйла по окончании сезона

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Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы

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Обновлено в 17:47
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Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS

Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.
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Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
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Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Экономика

Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
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Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
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Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
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Карликовое государство в Западной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Название страны происходит от правящей династии Лихтенштейнов.
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