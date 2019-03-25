Италия разгромила Лихтенштейн при судействе ЛевниковаМатч ТВ 17:37

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым. По ходу игры также отличились Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кин и Леонардо Паволетти.

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