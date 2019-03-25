Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе ЛевниковаМатч ТВ 17:37

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым. По ходу игры также отличились Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кин и Леонардо Паволетти.
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