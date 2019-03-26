Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:38

Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос Италия лидирует в группе с шестью очками.
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Голландский арбитр ошибочно засчитал гол греков. Пенальти следовало перебить

Спорт-Экспресс06:51

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с греками в отборе ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 17:47

Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной

Soccer.ruвчера в 17:41

Отбор ЧЕ-2020. Италия забила 6 голов Лихтенштейну, Греция ушла от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

Бомбардир.рувчера в 17:59

Босния — Греция. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч отбора к Евро-2020 26 марта 2019 года

LiveSport.ru25 марта в 03:45
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Происшествия

Один из фигурантов дела Абызова сбежал за границу

Один из фигурантов оргпреступной группировки бывшего министра России по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова — Сергей Ильичев — объявлен в розыск.
Обновлено в 07:15
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

За Кемеровской областью официально закрепили наименование Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:04
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

Самолет компании Southwest Airlines вернулся обратно в аэропорт из-за проблем с работой двигателя.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Панин признался, что торгует лицом и делает уколы красоты

Обновлено в 08:05
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Обновлено в 05:31
Происшествия

Андрей Малахов подвёл итоги экспедиции на перевал Дятлова

Сегодня, 26 марта, на канале "Россия 1" вышел второй выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, посвящённый перевалу Дятлова.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Экономика

Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 05:50
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

Обновлено в 05:54
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Алика Смехова выполнила свою программу материнства

В рамках интервью актриса Алика Смехова, которая является счастливой матерью двух сыновей Артема и Макара, заявила, что выполнила свою программу материнства и более не планирует рожать.
Обновлено в 04:12
Политика

Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»

Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Игры

«Гвинт» выпустят для устройств на платформе iOS в 2019 году

Компания CD Projekt RED выпустит карточную игру «Гвинт: Ведьмак» для устройств на платформе iOS в 2019 году.
Обновлено в 06:32
Спорт

Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд пройдет в Шотландии

Шотландский Абердин примет чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд.
Обновлено в 08:02
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США.
Обновлено в 08:12
Общество

Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии

Обновлено в 03:24
Кино

Сандра Буллок могла сыграть Нео в «Матрице»

Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре припомнил, как тяжело создателям было найти актёра на роль Нео.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
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