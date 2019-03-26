Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:38
Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос Италия лидирует в группе с шестью очками.
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Босния — Греция. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч отбора к Евро-2020 26 марта 2019 года
LiveSport.ru25 марта в 03:45
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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