Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:38

Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос Италия лидирует в группе с шестью очками.
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Голландский арбитр ошибочно засчитал гол греков. Пенальти следовало перебить

Спорт-Экспресс06:51

Босния — Греция. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч отбора к Евро-2020 26 марта 2019 года

LiveSport.ru25 марта в 03:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

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СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

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"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
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Экономика

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Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

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Политика

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР

Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
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Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Общество

Поселок Мурино признали городом

Депутаты Заксобрания Ленобласти единогласно проголосовали за изменение статуса Мурино с поселка на город, передает MR 7.
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Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Иващенко считает победу Щекиной ошибкой горожан из-за того, что у нее нет опыта управления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Футбол

Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»

Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Васильевой резко отреагировал на ее слова о его изменах

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Грузии пастуха осудили пожизненно за убийство американской семьи

Обновлено в 08:23
Гаджеты

В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode

Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Экономика

Минтруд предложил изменить расчет накопительных пенсий

Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил рассчитывать длительность выплаты накопительной пенсии в зависимости от прогноза продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на будущий год.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях

Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге

В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о плане Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:50
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Авто

Renault задумался о слиянии с FIAT Chrysler

Financial Times со ссылкой на свои анонимные источники сообщает, что Renault планирует возобновить в течение ближайших 12-ти месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем при запустить процесс объедининения с еще одним мировым автопроизводителем — скорее всего, с итало-американским FIAT Chrysler.
Обновлено в 04:37
Космос

Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете

Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
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