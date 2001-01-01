Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:38

Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос Италия лидирует в группе с шестью очками.
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Голландский арбитр ошибочно засчитал гол греков. Пенальти следовало перебить

Спорт-Экспресс06:51
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Политика

На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.
Обновлено в 11:17
Авто

Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей

Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Политика

Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыл российский спецназ

Обновлено в 02:10
Происшествия

Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение

Обновлено в 11:10
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Культура

Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Авто

FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler

Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика

Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:11
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию

Минобороны России намеревается создать собственную студию для съемок кино на военную тему, заявил 26 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:35
Происшествия

СГК прокомментировала обыски в Новосибирске по делу Абызова

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) в Новосибирске передала силовикам документы, возможно связанные с делом задержанного в Москве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила в среду Sibnet.ru сотрудник пресс-службы СГК Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:14
Политика

Митинг за отставку Евкурова в Ингушетии закончился столкновениями

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Гаджеты

В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей

Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено в 10:40
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Спорт

Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Все требования по совершенствованию борьбы с допингом в России выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Обновлено в 11:10
Политика

Шутка Путина над охранником попала на видео

Обновлено в 10:56
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Экономика

Минтруд предложил уменьшить размер пенсий

В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Кино

Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 14:31
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Греческий футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпиакос» и сборной Греции.
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Нидерландский футбольный судья
Dutch football referee. He has been a FIFA listed referee since 2011 and took charge of the final of the 2012 UEFA European Under-19 Football Championship as a UEFA Elite referee.
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