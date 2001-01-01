Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:38
Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос Италия лидирует в группе с шестью очками.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
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Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.
Обновлено в 11:17
Авто
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой
Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыл российский спецназ
Обновлено в 02:10
Происшествия
Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушение
Обновлено в 11:10
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика
Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:11
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию
Минобороны России намеревается создать собственную студию для съемок кино на военную тему, заявил 26 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:35
Происшествия
СГК прокомментировала обыски в Новосибирске по делу Абызова
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) в Новосибирске передала силовикам документы, возможно связанные с делом задержанного в Москве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила в среду Sibnet.ru сотрудник пресс-службы СГК Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Гаджеты
В России выпустили телефон-слайдер дешевле 2,5 тысяч рублей
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено в 10:40
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Спорт
Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Все требования по совершенствованию борьбы с допингом в России выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Обновлено в 11:10
Политика
Шутка Путина над охранником попала на видео
Обновлено в 10:56
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31