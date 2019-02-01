Политика

Италия отказалась признавать Гуаидо президентом ВенесуэлыПолитическая Экспертиза вчера в 20:30

Как стало известно, правительство Италии отказалось признавать спикера парламента Венесуэлы Хуана Гауйдо временным президентом страны. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Манлио Ди Стефано. Он высказал позицию Рима по поводу сложившейся в Венесуэле ситуации.
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с чего всё началось
«Италия не признает Гуаидо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны», — приводит
 его слова Il Giornale.
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