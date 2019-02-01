Политика
Италия отказалась признать Гуаидо президентом ВенесуэлыЭкономика сегодня вчера в 17:37
Самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо власти Италии признавать не собираются, заявил замглавы МИД Манлио Ди Стефано. Ди Стефано объяснил позицию Рима.
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с чего всё началось
«Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны», — заявил дипломат в интервью каналу TV2000.Известиявчера в 19:03
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Италия не пошла на поводу США, отказавшись признавать Гуаидо президентом Венесуэлы
Свободная Прессавчера в 21:59
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Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре
В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Суд арестовал отца сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии
В работе YouTube произошел технический сбой
Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар
Пожар произошел в металлическом строении на улице Нижние Мневники в Москве, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla
Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Интернет
Компания Google платила пользователям за возможность слежки
Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни
"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой
Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат
В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Общество
Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона
Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, связанных с Ираном
Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и групп, связанных с Ираном. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Москвичи проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Происшествия
На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов
На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС
В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Украденная картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд
Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником
Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом
После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину.
Обновлено в 00:51
Наука
Найдены руины древнего затерянного мегаполиса
Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся торговый центр
Обновлено вчера в 23:54