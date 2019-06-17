Футбол
Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате ЕвропыСоветский спорт 17:00
Во втором матче группового турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года Италия обыграла Испанию 3:1. У победителей дублем отметился Федерико Кьеза (Фиорентина) и Лоренцо Пеллегрини (Рома). У проигравших мяч на счету Дани Себальоса (Реал).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
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