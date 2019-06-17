Футбол

Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате ЕвропыСоветский спорт 17:00

Во втором матче группового турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года Италия обыграла Испанию 3:1. У победителей дублем отметился Федерико Кьеза (Фиорентина) и Лоренцо Пеллегрини (Рома). У проигравших мяч на счету Дани Себальоса (Реал).
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Италия обыграла Испанию на старте молодежного чемпионата Европы, несмотря на шикарный гол Себальоса

Sport24.ru17:24

Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате Европы

Советский спорт17:00

Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21

Чемпионат16:58

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспресс17:09

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Матч ТВ17:00

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Sportbox.RU17:00

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019

Газета.Ru18:04
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

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Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия

Обновлено в 15:16
Здоровье

Единственный в РФ и Восточной Европе центр по имплантации зубов при атрофии костной ткани открылся в Сибири

Новосибирская клиника, Международный центр имплантологии iDent вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров - Zygoma ZAGA Centers, которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде установки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Обновлено в 10:17
Политика

Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Политика

Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20

Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита G20 в Осаке удастся урегулировать торговые споры между двумя государствами.
Обновлено в 16:43
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Общество

Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом

Обновлено в 13:04
Политика

Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину

"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено в 18:28
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.
Обновлено в 15:59
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 17:32
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
Обновлено в 12:09
Футбол

Малиновский: «Генк» нарушил своё слово, я чувствую себя обманутым

Прошу прощения за эмоциональную реакцию, но я чувствую себя безнадёжно обманутым.
Обновлено в 17:31
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 17:30
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Собянин поздравил медработников с праздником

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Обновлено в 04:22
Политика

В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
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Совершенно новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 не получит двигатели V8?

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Музыка

Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

Обновлено в 18:31
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Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Обновлено в 18:14
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