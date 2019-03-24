Футбол

Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020RuNews24.ru вчера в 18:47

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Сборная Италии принимала Финляндию в Удине. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле. Джанлуиджи Доннарума оставил свои ворота сухими.
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