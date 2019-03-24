Футбол
Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020RuNews24.ru вчера в 18:47
Николо Барелла
|7′
|64′
Тим Спарв
Марко Верратти
|64′
|70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
|74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
|80′
Кристиано Пиччини
|82′
|83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
|85′
|90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
|90′+1′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
20
Доннарумма
2
Пиччини
19
Бонуччи
3
Кьеллини
7
Спинаццола
18
Барелла
8
Жоржиньо
23
Дзаньоло
10
Бернардески
21
Куальярелла
14
Мойсе Кин
1
Градецки
13
Сойри
4
Тойвио
2
Араюури
5
Вяйсянен
16
Пиринен
8
Лод
14
Спарв
6
Камара
20
Карьялайнен
22
Лаппалайнен
Финляндия
Расстановка 5‑3‑2
Сборная Италии принимала Финляндию в Удине. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле. Джанлуиджи Доннарума оставил свои ворота сухими.
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