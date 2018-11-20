Футбол

Италия — США 1:0
Матч ТВ
16:13

Италия — США
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Кристал-арена
Маттиа Де Шильо
19′
43′
Шакил Мур
43′
Реджи Кэннон
45′+1′
Келлин Акоста
Федерико Кьеза
Винченцо Грифо
46′
Стефано Сенси
58′
62′
Марко Дельгадо
Уил Трэпп
62′
Джош Сарджент
Бобби Шоу Вуд
Доменико Берарди
Биоти Мойсе Кин
62′
76′
Реджи Кэннон
Хорхе Вильяфанья
Николо Барелла
Роберто Гальярдини
76′
83′
Кристиан Пулишич
Роман Галль
83′
Келлин Акоста
Себастьян Льетхет
Кевин Лазанья
Маттео Политано
87′
Маттео Политано
90′+4′
Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич вывел команду на товарищеский матч с Италией в роли капитана. Он стал самым молодым капитаном в истории американской национальной команды, на сегодняшний день его возраст — 20 лет и 63 дня.
Матч ТВ16:13

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Пулишич стал самым молодым капитаном в истории сборной США

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Пулишич стал самым молодым капитаном в истории сборной США

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Пулишич – самый молодой капитан в истории сборной США. Пресс-служба «Боруссии» сделала его Капитаном Америкой

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Пулишич – самый молодой капитан в истории сборной США

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