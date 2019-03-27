Футбол

Италия — Лихтенштейн 6:0Спорт-Экспресс 16:25

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом. Он побил рекорд Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в 35 лет и двух месяцев. Квальярелла забил в возрасте 36 лет и 54 дней.
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