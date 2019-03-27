Футбол

Италия — Лихтенштейн 6:0Спорт-Экспресс вчера в 16:25

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Сборная Италии выигрывает у команды Лихтенштейна (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Один из мячей с пенальти забил Фабио Квальярелла. 36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.
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