Футбол

Италия — Финляндия 2:0ProstoProSport 17:36

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Встреча, прошедшая в субботу в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Николо Барелла и Мойзе Кин. В следующих матчах отборочного цикла итальянцы примут команду Лихтенштейна, а финны в этот день пожалуют в гости к команде Армении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Италии дома добилась победы над финнами в матче отбора ЧЕ-2020

РИА Новости18:04

Итальянцы «всухую» обыграли Финлянцию в квалификации Евро-2020

Матч ТВ17:57

Сборная Италии взяла верх над Финляндией в матче квалификации Евро-2020

LiveSport.ru18:06

Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионат17:47

Мойзе Кин — второй в списке самых молодых игроков, забивавших за сборную Италии

Sport24.ru17:53

Италия ни разу не проиграла официальный домашний матч в XXI веке. Их уже 48

Спорт-Экспресс18:27

Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020

Советский спорт17:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Политика

Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП

Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:51
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Экономика

Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн

Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой

Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Снайперы ЗВО научились сдерживать условного противника в Ленобласти

Снайперы мотострелкового соединения ЗВО приняли участие в учениях по сдерживанию условного противника на полигонах в Ленинградской области, о чем сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Обновлено в 06:09
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Нижнем Тагиле 23 запертые кошки ели друга друга, чтобы выжить

Обновлено в 15:09
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
Обновлено в 19:01
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»

Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

Обновлено 21 марта в 01:20
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Общество

Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США

НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Здоровье

О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы

В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мойзе Кин
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное