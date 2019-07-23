Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам РоссииМосква 24 00:12
Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам.
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Вертолет с россиянами разбился в Италии
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5%
Цена на газ для населения на Украине в августе снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 гривен (179 долларов — ред.) за тысячу кубометров, сообщается на сайте кабмина Украины.
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В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Авто
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Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Обновлено в 08:58
Кино
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
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Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
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Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 10:54
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У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
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Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
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В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
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