Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Единоборства В США скончался российский боксёр Максим Дадашев 28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Армия и оружие Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах.

Политика Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью» Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».

Политика Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".

Политика Константин Боровой попросил политическое убежище в США Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом» На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.

Политика Иран пообещал уничтожать беспилотники США 21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.

Общество В Екатеринбурге резервируют землю под строительство второй ветки метро Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство второй ветки метрополитена, которая должна соединить микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Происшествия Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.

Политика Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Происшествия Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.

Игры Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.

Музыка Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.

Наука Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Общество Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.

Футбол «Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом» Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.