Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам РоссииМосква 24 вчера в 00:12
Отмечается, что самолетам Южной Кореи в итоге пришлось произвести предупредительные выстрелы по бомбардировщикам России. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее власти Южной Кореи отказали во въезде 16 российским туристам.
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В МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи
RT на русскомвчера в 07:25
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
Обновлено в 05:29
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия
Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах.
Обновлено в 02:07
Происшествия
На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
Обновлено 22 июля в 12:47
Политика
Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»
На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Единоборства
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Обновлено в 06:14
Политика
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Общество
В Екатеринбурге резервируют землю под строительство второй ветки метро
Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство второй ветки метрополитена, которая должна соединить микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города.
Обновлено в 03:56
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком
Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Игры
Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint
В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.
Обновлено вчера в 14:24
Музыка
Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube
Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 23:48
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»
Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Обновлено в 02:59
Технологии
CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook
Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23